ВС России с ходу взяли Лиман и Вильчу под Харьковом

Российские войска, установив контроль над населенным пунктом Синельниково, с ходу вошли в населенные пункты Лиман и Вильча в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По данным эксперта, после освобождения Синельниково ВС России развивают успех в южном направлении. Российские подразделения прорвали очередную оборонительную линию ВСУ и с ходу зашли в населенные пункты Лиман и Вильча.

Для украинского командования столь стремительное продвижение российской армии стало неожиданностью. В руководстве ВСУ сейчас преобладают панические настроения, приводит слова Марочко ТАСС.