Светлана Крючкова уже 27 лет в разлуке с сыном: "Это моя личная боль"

Светлана Крючкова редкий гость на светских мероприятиях. Однако артистка не смогла пропустить церемонию награждения первой премии Никиты Михалкова "Бриллиантовая бабочка". К тому же она была признана лучшей актрисой. На мероприятии артистка пообщалась с журналистами. Она рассказала о личной жизни.

Актриса, у которой двое сыновей, призналась, что уже 27 лет в разлуке с одним из них. Наследник Крючковой давно живет во Франции, куда перебрался вслед за своей возлюбленной. Там у них родились дети. С сыном и его наследниками легендарная артистка почти не видится. "Это моя личная боль", - призналась Крючкова, имея в виду, что внуки плохо говорят по-русски.

И вот недавно все же состоялась долгожданная встреча. Сын с семьей приехал к Светлане Крючковой. "Внук и внучечка — Антон и Полина — в этом году приезжали, мы познакомились. Мы уже друг друга узнали… Полина поет по-русски и по-французски", - похвасталась Крючкова Starhit.

Напомним, что в этом году актриса отметила круглую дату. Ей исполнилось 75 лет. Светлана Крючкова воплотила десятки разноплановых образов не только на экране, но и на сцене. Уже полвека актриса верна Большому драматическому театру имени Товстоногова.