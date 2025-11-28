"Вы глупая": Трамп оскорбил очередную журналистку

Президент США Дональд Трамп раскритиковал журналистку за ее вопрос о миграционной политике Джо Байдена.

Репортер задала вопрос о напавшем на двух бойцов нацгвардии вблизи Белого дома. Девушка спросила, почему уроженца Афганистана могли пустить в страну в 2021 году без достаточной проверки.

"Потому что они их впустили. Вы глупая? Вы глупый человек? Они прибыли на самолете с тысячами других людей, которые не должны быть здесь", - сказал Трамп (цитата по РИА Новости).

14 ноября Трамп назвал "свинкой" журналистку Bloomberg Кэтрин Люси. Та задала вопрос о возможных связях президента США с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в секс-торговле.