Украинские антикоррупционеры пришли с обыском к Ермаку

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками к главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. НАБУ действует в сотрудничестве со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

Украинские СМИ подтверждают информацию, уточняя, что обыски проходят в правительственном квартале. Ранее пресса сообщала, что окружение украинского лидера Владимира Зеленского советовало ему уволить Ермака из-за его причастности к резонансному делу о коррупции в энергетике. Зеленский же назначил его главой переговорной делегации и отправил в США.

НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере 10 ноября. Прошли обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом". Пришли сотрудники НАБУ и к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Однако бизнесмен успел покинуть Украину.