Рэпер Macan не появился в сборном пункте военного комиссариата в Москве. Но это не точно

Рэпер Macan (настоящее имя - Андрей Косолапов) не явился в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве.

Музыканта среди других призывников не оказалось, передает РИА Новости.

"У сборного пункта Москвы собрались десятки людей, но рэпера никто так и не увидел", - пишет telegram-канал SHOT.

При этом один из призывников рассказал, что видел Macan внутри военного комиссариата. Музыкант якобы зашел в здание не с главного входа.

"Он сел, заполнил документы. Его быстро провели дальше, никакого особенного отношения к нему я не увидел. Сам Андрей был, так сказать, и не рад, и не разочарован", - рассказал срочник.

Летом СМИ писали, что музыканту грозит тюремный срок за уклонение от призыва - Macan проигнорировал шесть повесток в военкомат. Позже в своих соцсетях он написал, что не скрывался от призыва и не покидал Россию.

Накануне стало известно, что рэпера определили в элитный спецназ Росгвардии. Ожидается, что он отправится служить 28 ноября.