Слуцкая вмешалась в конфликт Плющенко и Тутберидзе: "Басня про Моську и Слона"

В Сети давно уже судачат о негласном соперничестве Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. По мнению интернет-пользователей, олимпийский чемпион так и старается обогнать прославленного тренера, вот только все его попытки пока не увенчались успехом.

Неожиданно прокомментировала ситуацию знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она высказалась о "давно тянущемся конфликте" между Тутберидзе и Плющенко. При этом Ирина сразу оговорилась, что ей ближе позиция Этери.

По мнению Слуцкой, в фигурном катании "результат и труд" важнее "громких слов и скандалов". Таким образом она противопоставила "закрытость" Тутберидзе и ее безусловные тренерские успехи медийной активности Плющенко и его жены, продюсера Яны Рудковской. Например, до сих пор не утихает скандал вокруг его юной фигуристки Елены Костылевой.

Также Ирина подчеркнула, что Евгений пока не смог воспитать ни одного спортсмена, ставшего олимпийским чемпионом. Кроме того, Слуцкая отметила, что ни один "громкий" переход перспективных фигуристов к Плющенко "не привел к выдающемуся успеху".

"И, знаете, тут вспоминается басня про Моську и Слона. Кто из них кто, каждый может решить сам", - элегантно завершила свой монолог Ирина Слуцкая.