Сергей Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2026 год

Мэр столицы Сергей Собянин на официальном портале mos.ru рассказал, какие крупные объекты благоустроят в Москве в 2026 году. Как отмечается, в этом году работы охватили более 3700 различных объектов по всему городу. В новом году планируется благоустроить свыше 3,5 тысячи различных городских объектов.

"Подводя итоги обсуждения, Сергей Собянин отметил, что Москва занимает ведущую позицию по индексу качества городской среды среди городов России и является мировым лидером по темпам ее улучшения. В соответствии с утвержденными Мэром Москвы планами, ключевыми проектами создания качественной городской среды в 2026 году станут: комплексное благоустройство около 570 городских улиц, в том числе вылетных магистралей — шоссе Энтузиастов и проспекта Мира с Ярославским шоссе; ремонт и благоустройство семи набережных; реабилитация и благоустройство 11 общественных пространств, парковых и озелененных территорий, включая музей-заповедник "Коломенское", Парк Горького, "Сокольники" и олимпийский комплекс "Лужники" (очередные этапы работ), а также территории Мневниковской поймы и Гребного канала в Крылатском (первые этапы работ)", - говорится в сообщении.

С полным списком благоустройства можно ознакомится на официальном портале мэра Москвы mos.ru.

Ранее Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства на юге Москвы. Работы прошли в районах Нагатино‑Садовники, Нагорный и Царицыно. Так, рядом с Изютинским прудом преобразился Черноморский бульвар.