США пообещали Европе не обсуждать ЕС и НАТО на переговорах с Россией

Американские представители на предстоящих переговорах с Россией не будут затрагивать темы, касающиеся ЕС и НАТО. Об обещании, данном Вашингтоном Брюсселю, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Кошта заявил, что не видит причин вести дискуссию о присоединении к Североатлантическому альянсу за пределами НАТО. Также он сказал, что только ЕС может вести переговоры о санкциях, вступлении Украины в Евросоюз, а также о замороженных активах. Все эти решения принимает ЕС, приводит слова главы Евросовета Handelsblatt.

По данным Кошты, Вашингтон и Киев разработали новый проект мирного плана. И все пункты, которые касаются ЕС и НАТО, из документа исключены. Президент России Владимир Путин сообщил, что делегация США приедет в Москву для обсуждения мирного плана по Украине в начале следующей недели.