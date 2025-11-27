Пугачева и отец Киркорова терпеть друг друга не могли

20 лет назад развелись Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Артисты прожили в браке десять лет. В недавнем интервью Примадонна и вовсе объявила, что никогда не испытывала чувств к Киркорову, мол, это вообще был пиар-проект в поддержку начинающего артиста. Якобы на авантюру Алла Борисовна согласилась лишь ради матери Филиппа.

"Я не любила Бедроса, но Виктория была грандиозная женщина. Все время просила: "Помоги Филиппчику". Она болела раком, ее сверхъестественная любовь к Филиппу просто поражала. Когда ее увозили уже на операцию, последний взгляд на него был... И так решили, что помогать ему я буду", - вспомнила Примадонна.

В новом интервью Филипп косвенно подтвердил, что его отец и Алла терпеть друг друга не могли. "Я своих родителей поставил перед фактом один раз и навсегда. И всё. Папе это не понравилось. Мама это приняла", - сообщил Voice Киркоров, рассказывая про свои отношения с Пугачевой.

В светской тусовке, впрочем, говорят, что роман с Филиппом Алле был нужен не меньше, чем ему. Якобы ради того, чтобы о ней писали все газеты, Пугачева намеревалась завести детей с Киркоровым. Но в то время Алла Борисовна уже не могла родить сама, а медицина с использованием суррогатного материнства была не на столь продвинутом уровне.