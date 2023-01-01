ФСБ задержала за взятки экс-начальника управления Соцфонда Дагестана

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли деятельность преступной группировки, ущерб от действий которой Социальному фонду Дагестана превысил 1,4 миллиарда рублей. Задержан бывший начальник управления обеспечения семей с детьми республиканского Соцфонда, депутат Народного собрания республики Изи Алиев.

Алиева обвиняют во взятках за назначение социальных пособий. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, к уголовной ответственности привлечены 17 сотрудников отделения СФР по Республике Дагестан. Кроме того, одиннадцать граждан подозреваются в даче взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2023 году участники организованной группы размещали в мессенджерах объявления об оказании за вознаграждение услуг, связанных с назначением пособий. Сумма полученных взяток составила не менее 12 миллионов рублей, передает ТВЦ. В результате было принято более 5 000 незаконных решений.