Как жители востока столицы помогают бойцам СВО

Восьмой гуманитарный конвой отправят с востока столицы в зону СВО. Об этом рассказали в Объединении культурных центров Восточного административного округа Москвы. Как отмечается, общий вес гумпомощи составляет 17 тонн.

"В состав груза вошли медикаменты и медицинская мебель, продукты питания, бытовая техника, инструменты, стройматериалы, а также одежда и комплектующие для военной техники. По запросу бойцов подготовили к отправке дизельный генератор, 20 обогревателей, восемь бензопил, 10 раций и 10 антидроновых покрывал", - говорится в сообщении (цитата по АГН "Москва").

Ранее стало известно, что молодежь Гагаринского района собрала более десяти тонн грузов для участников СВО. Активисты помогают не только военнослужащим, но и мирным жителям.

Кроме того, московские предприниматели обеспечивают военнослужащих сезонными вещами.