Во Владивостоке из-за прорыва трубопровода возник фонтан высотой в 3 этажа

ЧП во Владивостоке. На севере города произошёл крупный прорыв трубопровода. Фонтан высотой до третьего этажа вырвался из-под асфальта у жилого дома.

Потоки ледяной воды затопили несколько балконов и улицу рядом с проезжей частью. Очевидцы сообщили, что через несколько минут напор ослаб, однако полностью воду не перекрыли.

На месте работают аварийные бригады. Предварительно, последствия планируют устранить к утру субботы. Ночью ожидаются заморозки, в связи с этим существует риск обледенения дороги и соседних дворов. Власти организовали подвоз бутилированной воды.