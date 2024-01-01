В Кремле подтвердили информацию о встрече Путина с Орбаном

Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном состоится 28 ноября в Москве. Это подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее Виктор Орбан заявил, что рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным в пятницу. По словам венгерского премьера, цель его встречи с президентом России – обеспечить поставки в Венгрию российских нефти и газа.

По информации Кремля, Путин в качестве президента России встречался с Орбаном 12 раз. Предыдущая встреча состоялась июле 2024 года, когда венгерский премьер с миротворческой миссией посещал Россию, Украину, Китай и США. А с начала СВО Путин и Орбан встречались дважды, передает ТАСС.