Сукачев рассказал о том, что происходит с Пугачевой: "Это все по-живому меня режет"

Вскоре после начала СВО Алла Пугачева с молодым мужем и двумя детьми покинула Россию. Вначале она обосновалась в Израиле, потом переехала на Кипр. Лето артистка провела в Латвии. А недавно в Сети прошла информация, будто Примадонна купила недвижимость в Болгарии.

После ряда громких высказываний и большого интервью мнение у россиян об Алле Пугачевой неоднозначное. Когда-то снявшийся в ее клипе на песню "Мал-помалу" певец Гарик Сукачев отметил, что участвовал в этой работе, потому что хорошо к ней относился, а она - к нему. Однако о крепкой дружбе и речи не шло.

Более того, и сейчас отношение Сукачева к Пугачевой не изменилось. Артист назвал ее "великой актрисой". "Но все, что сейчас происходит с ней – конечно, печально", - отметил Сукачев.

Много знаменитостей покинуло Россию за СВО, однако Гарик не торопится с выводами. При этом артист не скрывает, что есть люди, которых он презирает. "Это все по-живому меня режет. Потому что из этих имен, которые очень большие имена, я ведь, каждого из этих больших имен знал лично, а кое с кем даже дружил. И кое-кто из этих людей прям помогал мне в жизни. Прям помогал. Бескорыстно. Без денег. И это выкинуть из собственной судьбы лично я не могу. Таким на Божий свет родился. Поэтому это моя и боль, и тоска, и ностальгия, и жалость моя человеческая", - заявил артист "КП".