Россия обсудит с США мирный план по Украине на следующей неделе.

Москва получила от Вашингтона параметры согласованного с Киевом в Женеве плана, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия будет готова к обсуждения на следующей неделе.

В Кремле отметили, что существует "проблема с легитимностью" президента Украины Владимира Зеленского в связи с его нежеланием проводить выборы и следовать Конституции, однако у всех сторон конфликта есть желание как можно скорее завершить конфликт.