В Кремле заявили о поддержке кандидатуры Гросси на пост генсека ООН

Москва высоко ценит взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии. Это конструктивный опыт сотрудничества в непростых условиях, в том числе на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сообщил, что Россия поддерживает кандидатуру нынешнего главы МАГАТЭ аргентинца Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Новый генсек ООН должен вступить в должность в 2027 году.

О поиске новых кандидатов на должность генсека всемирной организации ранее объявила председатель Генеральной ассамблеи Анналена Бербок. Она вместе с председателем Совета Безопасности ООН обратилась в письме к государствам — членам с предложением выдвинуть кандидатов. Отмечается, что предпочтение отдается кандидатам из стран Латинской Америки, передает ТАСС.