Сергей Собянин открыл в "Сколкове" кластер видеоигр и анимации

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую очередь нового Креативного кластера "Сколково". Это центр для разработки видеоигр, анимации и медиатехнологий. Площадка оборудована всем необходимым для создания контента любой сложности. А ещё резиденты получат поддержку города.

Балерина Большого театра Алёна Ковалёва готовится стать главной героиней новой компьютерной игры. Специальный костюм со множеством меток - чтобы передать в виртуальной реальности все нюансы танца. Так в студии захвата движения создают реалистичную графику, сопоставимую по качеству с кино. Красоту русского балета продемонстрируют в игре "Царевна".

"Это приключение-фэнтези, основанное на русских сказках. Мы базируемся на сказке Пушкина "Сказка о царе Салтане", но ее интерпретируем под современные реалии", - рассказал Егор Томский, руководитель студии разработки игр.

Московский кластер видеоигр и анимации - это первая очередь Креативного кластера Сколково, который не имеет аналогов в мире. В столице теперь есть все условия для отечественных разработчиков. Уникальный центр сегодня открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

"Хотим мы этого или не хотим, но мы всё больше и больше погружаемся в виртуальную реальность, всё больше и больше молодых людей вовлекается в видео игры, анимацию, медиаконтент. Очень важно, чей это контент: отечественный, зарубежный. С какой целью он создаётся, какой идеологией. Мы вместе с вами, консультируясь с вами, создали такой хаб, центр производства видеоигр, по сути дела, центр московской медиа-игроиндустрии", - отметил Собянин.

Здесь компании смогут создавать видеоигры и анимацию любого типа и сложности, а главное - получат поддержку для выхода на отечественный и международный рынки. В распоряжении разработчиков - комфортные офисные и выставочные пространства, коворкинг-зоны, лекторий, кинозал, студии звукозаписи и фотограмметрии - 3D-сканирования живых моделей.

Будущего героя видеоигры помещают в центр этого круга, здесь делают снимок одновременно со 100 фотоаппаратов, чтобы получить точную геометрию тела. Все камеры максимально синхронизированы, один щелчок - и 3D-модель готова! А дальше изображение обрабатывают в специальных программах, и персонажа можно оживлять.

Если же необходимо передать нюансы мимики, то модель заставляют жмуриться и гримасничать.

"В современных играх очень высокое качество графики и люди в целом знают, как выглядит другой человек. Это первое, на что он обращает внимание. Чтобы получить ощущение достоверности и человек проще погружался в игру, нам нужны более реалистичные модели", - отметил Сергей Алексашенко, директор производства компании-разработчика видеоигр.

Резидентами кластера стали более 40 компаний - как ведущие российские разработчики, так и начинающие. Здесь они могут воспользоваться поддержкой фонда "Сколково", в том числе налоговыми льготами.

"В "Сколково" размещеноыне только игровые студии, но еще и бизнесовые, поэтому для нас – это, прежде всего, выход к этим бизнесовым задачам, возможно, с ними сотрудничать и посмотреть на какие-то бизнес решения в сфере промышленности в сфере, например, дороги с точки зрения игровых креативных решений и во-вторых для нас это возможность посотрудничать с другими игровыми студиями", - рассказал Сергей Соловьев, ведущий гейм-дизайнер студии-разработчика видеоигр.

Открытие Московского кластера видеоигр и анимации стало главным событием первой Московской международной недели видеоигр. В программе - масштабная выставка, мастер-классы, лекции и кибертурниры.