В Москве подвели итоги конкурса профмастерства "Лидеры закупок Москвы"

В столице назвали победителей первого конкурса профессионального мастерства "Лидеры закупок Москвы".

Более тысячи специалистов контрактной системы города решали сложные профессиональные задачи, искали нестандартные подходы в области закупок, а также делились опытом.

В финал вышли 9 команд и 5 участников. Для победителей это серьёзный шаг вперёд, ведь одна из целей конкурса - сформировать кадровый резерв.

"Конкурс - это очень хорошая площадка для того, чтобы выработать лучшие практики и идеи по совершенствованию системы закупок. Я думаю, в этот раз нам это как раз удалось. Мы постоянно стараемся улучшить систему закупок, сделать её более эффективной, и в процессе конкурса мы собрали очень много предложений, мы будем по ним теперь работать", - рассказала Мария Багреева, заместитель мэра Москвы.