В московских музеях стали появляться зоны для домашних питомцев

Санни очень активный и любопытный пёс, который не любит засиживаться на одном месте. Хозяйка старается брать его с собой везде, ведь хвостатый тяжело переносит расставания.

"Если я его оставляю в незнакомом месте, даже на 5 минут просто, чтобы отойти по делам – он начинает переживать, начинает нервничать, начинает скулить и как бы всем видом показывать, что ему не очень нравится происходящее. Я очень люблю гулять со своей собакой и, конечно, гораздо интереснее гулять не около дома, там, где мы гуляем три раза в день, а в новые места", - рассказала Алина Черепанова, хозяйка собаки.

Теперь таким местом может стать и музей, ведь недавно в некоторых из них появились специальные зоны для посетителей с питомцами.

"В уголке представлена лежанка, чтобы собака могла отдохнуть, также лежат вкусняшки, которые можно взять и успокоить, например, собаку или похвалить её за что-то, за то, что она хорошо находится в музее. И миски, чтобы собака могла напиться воды", - рассказала Мира Тесленко, заместитель генерального директора Музея Москвы по развитию.

Осматривать экспозицию Музея Москвы хозяину придется без питомца, но зато в это время он не будет просто привязан у двери, а проведет время с комфортом. А вот в Музее современного искусства в картинный зал с животным вас впустят, хоть и не с любым.

"В экспозицию можно зайти с питомцем, которого владелец может носить на руках. Буквально, держа в обнимку или, например, в переноске. Поэтому с большой собакой, которую не удержишь в руках, сложно представить хозяина, несущего "дога" или же, например, "добермана", - отметила Виктория Васильева, руководитель научного отдела Московского музея современных искусств.

Зато таких питомцев легко представить в собачьем уголке, резвящихся с четвероногими друзьями. Ведь несмотря на породу, находиться в нём могут собаки любого размера.

Решение о таких зонах напрашивалось давно, ведь посетители с питомцами музеи и выставки посещают регулярно. Некоторые галереи даже специально разработали программу для таких визитёров.

"Часто даже и на открытиях, и на мастер-классах, мы даже проводим, делаем зарисовки наших четвероногих друзей. Всё проходит очень хорошо, гладко. Собаки воспитанные, послушные. Нам очень комфортно. Искусство не страдает, а хозяева счастливы – это главное", - говорит Анастасия Черномыдрина, СММ, пиар-менеджер галереи А3.

Пока нововведение только тестируется. С собакой можно посетить Московский музей современного искусства, Музей Москвы, Музеи Николая Островского и Сергея Есенина, а также площадки, входящие в объединение "Выставочные залы Москвы". Но в перспективе этот список скорее всего пополнится.