В Московском зоопарке поселились лягушкороты и чернолицые ибисы

Челноклювы, лягушкороты и чернолицые ибисы! В Московском зоопарке поселились настолько редкие птицы, что и назвать их трудно. И даже какаду Инка на их фоне бледнеет.

Некоторых уже можно увидеть. Такой нос - короткий и широкий - не заметить трудно. Его обладатель обитает на берегах рек и болотах Центральной и Южной Африки. Челноклювы - или по-другому ночные цапли - очень шумны, но миролюбивы.

А вот дымчатого лягушкорота надо ещё высматривать на дереве - он умеет сливаться со стволом. Больше он похож на сову, да и образ жизни ведёт такой же, ночной. Просто рот у него такой действительно лягушачий.

Чернолицые ибисы - с берегов Южной Америки - всё время что-то едят, а когда голод утолён, чистят перья. Розовое облако - это какаду Инка. В природе - в хвойных и эвкалиптовых лесах - они уязвимы. А вот в зоопарке доживают и до 80 лет.