Зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует 1 декабря

140 площадок и семь видов спорта - в Москве начинается зимний сезон "Моего спортивного района". Любой житель столицы может бесплатно посещать занятия под руководством опытных наставников.

Этой зимой в проекте будет представлено семь видов спорта, среди которых танцевальный фитнес, йога и лыжи, говорится в сообщении на портале mos.ru.

"Чтобы присоединиться к тренировкам, достаточно зайти на сайт проекта "Мой спортивный район", выбрать направление, подходящее время и площадку, а затем зарегистрироваться. По будням часовые занятия чаще всего проходят в 19:00 или 21:00, по выходным — в 10:00-11:00", - добавили в сообщении.

Ранее стало известно, что Московский зимний шахматный турнир соберет 400 участников. Запланировано проведение трех отдельных соревнований.