Пострадавшего при взрыве купюры мальчика выписали из больницы

Пострадавшего из-за взрыва купюры в подмосковном Красногорске 10-летнего ребенка выписали домой.

10-летний Глеб Бровар проходил лечение в научно-клиническом центре имени Рошаля. Врачам удалось спасти один палец на правой руке. Левая рука оказалась сломана, но кисть удалось сохранить. Сейчас мальчик чувствует себя бодро и хорошо.

Мальчик и его мама Галина Бровар поблагодарили врачей, руководство и персонал больницы, а также всех, кто поддерживал семью все это время.

"Главное, ничего с пола не поднимать… потому что опасно", - сказал Глеб журналистам (цитата по РИА Новости).

через две недели семья надеется перейти к реабилитации сначала левой, а затем и правой руки Глеба, после чего можно будет приступить к протезированию.

Вечером 11 ноября возле жилого дома в подмосковном Красногорске 9-летний мальчик поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Произошел взрыв, ребенку оторвало пальцы.

Возбуждено уголовное по факту покушения на убийство общеопасным способом. Масса взрывного устройства составила 10 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщили в СКР. Следователи продолжают искать причастных к преступлению.