Поплавская унизила работающего курьером в Дубае Милохина: "Бездарное необразованное существо"

Одно время Даня Милохин был очень популярен в России. Его заработки исчислялись миллионами, он снимался на Первом канале, пел с "золотым голосом России" Николаем Басковым. Однако в какой-то момент Даня покинул страну, бросив свою партнершу Евгению Медведеву по шоу "Ледниковый период" прямо посередине съемок. Позднее Милохин объяснил этот поступок усталостью, однако мнение у россиян о нем уже изменилось.

Блогер обосновался в Дубае, затем пробовал жить в США. Сейчас Даня Милохин снова находится в ОАЭ. Он развивает свои социальные сети, записывая самые разные видео. А на днях блогер откровенно рассказал, что работает в Дубае курьером. При этом Даня отметил, что получает небольшие деньги, но на жизнь хватает.

И тут свой комментарий о Милохине оставила актриса Яна Поплавская. Со злорадством она вспомнила, как Даня выступал на престижном ПМЭФ, а теперь прозябает за границей. "Стоил Милохин всего того внимания, ажиотажа, который вокруг него создавали? Я говорила — кто это? Бездарное необразованное существо", - припечатала блогера "Красная Шапочка".

Поплавская высказала мнение, что всему виной желание продюсеров создавать звезд из "бесталанных ничтожеств" и пропихивать их везде, где только можно. "Всё тужатся, а таланта и харизмы нет, не выходит из них Никулиных, Куравлевых, Ульяновых, Меньшовых, Михайловых, Гурченко, Баталовых, Фрейндлих, Муравьевых", - заключила актриса в своем телеграм-канале.