ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

Российские военные за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Удары нанесены в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России, заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Поражение получили предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ.

Кроме того, российская армия поразила места хранения безэкипажных катеров ВСУ и пункты временной дислокации противника.