В Киеве предсказали ослабление власти Зеленского из-за Ермака

Вручение подозрения от Национального антикоррупционного бюро Украины Андрею Ермаку ослабит власть украинского лидера Владимира Зеленского. Глава офиса президента может быть помещен в следственный изолятор, пишет "Страна.ua".

Эксперты издания поясняют, что вручение подозрения влечет за собой заседание суда, на котором принимается решение о мере пресечения. По таким делам обычно выносится вердикт о взятии под стражу с большим залогом.

Помещение в СИЗО, с большой долей вероятности, означает отставку Ермака. Понятно, что сложно управлять офисом президента человеку, сидящему в тюрьме. Соответственно, отставка Ермака приведет к потере Зеленским контроля над парламентским большинством и правительством.