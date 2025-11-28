В суде наказали мошенников, которые отобрали все у Ларисы Долиной

Суд отправил в колонию обвиняемых в мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной.

Сегодня, 28 ноября, Балашихинский суд признал виновными и приговорил к срокам от четырех до семи лет лишения свободы обвиняемых по делу о мошенничестве с квартирой знаменитой певицы.

В частности, дроппер Андрей Основа получил четыре года колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей, курьер Анжела Цырульникова — семь лет колонии и штраф миллион рублей, Артур Каменецкий — семь лет колонии и штраф 900 тысяч рублей и Дмитрий Леонтьев — семь лет колонии и штраф 900 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Сама Лариса Долина на заседание не пришла. Ранее в показаниях она заявила, что, кроме денег от продажи роскошной квартиры, передала мошенникам свои сбережения и заемные средства. Артистка буквально осталась без всего.

Напомним, что накануне, 27 ноября, кассационный суд оставил за Ларисой Долиной право собственности на ее квартиру в Хамовниках. Покупательница, заплатившая певице 112 миллионов рублей за эту недвижимость, осталась ни с чем.