Новые разоблачения британской разведки ввергли в панику жителей Туманного Альбиона. В Лондоне раскрыли данные о новом супероружии, созданном по указанию президента России Владимира Путина.

Как стало известно изданию The Sun, речь идет об эскадрилье шпионских голубей с вживленными чипами. Авторы сенсационного материала ссылаются на заявления российской компании-разработчика Neiry, которая презентовала биодронов 26 ноября: по ее данным, технология позволяет операторам управлять целыми стаями птиц, передавая команды непосредственно в мозг.

Британские ученые указали на очевидные риски применения таких биодронов в разведывательных целях. Отмечается, что обычные городские голуби, не привлекающие внимания, могут незаметно вести съемку или собирать данные с помощью скрытых сенсоров. Хотя в Neiry утверждают, что биодроны будут выполнять задачи по экологическому и промышленному мониторингу, а также участвовать в поисковых операциях.