Вынесен приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

Сегодня в Балашихинском городском суде вынесли приговор по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Реальные сроки получили четыре человека, в том числе Анжела Цырульникова, которая выступала в качестве курьера, забирая пакет с деньги артистки.

Четверо фигурантов так называемого "дела Долиной" прячут лица от телекамер. Пытаются осознать, что влипли более чем серьезно. Балашихинский городской суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Отягчающее обстоятельство: хищение 175 миллионов рублей, лишение Ларисы Долиной прав на квартиру стоимостью 138 миллионов было совершено организованной группой.

Прокурор изначально требовал приговорить соучастников к срокам от 6 до 9 с половиной лет условно. Плюс штрафы - от 900 тысяч до миллиона рублей. По решению суда Анжела Цырульникова, которая в преступной схеме выступала курьером и передавала мошенникам полученные от Долиной наличные деньги, 7 лет проведет колонии общего режима и штраф в миллион рублей.

Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев приговорены к 7 годам тюрьмы строгого и особого режима соответственно. Оба должны будут выплатить по 900 тысяч рублей. 4 года и такой же штраф получил Андрей Основа. Его адвокат в комментариях журналистам заявил, что приговор будут обжаловать, а его подзащитный полностью невиновен. Не исключено, что попробуют в апелляции давить на то же, на что и потерпевшая Лариса Долина - находился под воздействием мошенников.

Процесс проходил в закрытом режиме. На этом настояли адвокаты Ларисы Долиной. Заявили, что якобы из-за этого уголовного дела певице угрожали взорвать автомобиль. На заседание артистка не явилась. Так же, как и на слушание, которое состоялось накануне.

Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы принадлежащей певицы квартиры. Полина Лурье просила оставить право собственности на оплаченную недвижимость за собой. Это уже третья инстанция, которая считает, что поскольку продавшая квартиру певица оказалась жертвой мошенников, то жилье в престижном районе Москвы ей нужно вернуть. А вложенные в элитную квартиру средства покупатель может взыскивать с мошенников. Ларису Долину пока ни одна инстанция не обязала вернуть полученные и переданные впоследствии мошенникам 116 миллионов рублей.

Полина Дурье намерена теперь искать справедливости в Верховном Суде. А в Москве у дома, где находится нехорошая, но очень дорогая квартира артистки, появилась так называемая стена Долиной. Москвичи верят, что если принести сюда какой-то дар или оставить записку, то грядущая сделка по покупке квартиры пройдет без проволочек.