Наташа Королева выставила беззубую невестку-стриптизершу

Единственный сын певицы Наташи Королевой Архип нашел свое счастье в лице красавицы-стриптизерши Мелиссы Фокс (настоящее имя Анна Волынкина). Правда, девушке пришлось бросить профессию, на этом настоял отец парня Сергей "Тарзан" Глушко. Когда Мелисса выполнила все условия семьи благоверного, им с Архипом разрешили пожениться. Торжество состоялось в прошлом году в Санкт-Петербурге.

Зато после свадьбы певица постаралась окружить Мелиссу заботой и любовью. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" помогла невестке сделать операцию по коррекции челюсти: из-за неправильного прикуса у девушки сильно сместились зубы.

Однако, как выяснили особо наблюдательные фанаты, невестка-стриптизерша все еще не достигла ожидаемого результата. Увидев свежее видео на официальной страничке Мелиссы в запрещенной социальной сети "Инстаграм", поклонники обнаружили, что новоиспеченная родственница Наташи Королевой все еще как минимум без зуба. Интересно, что ролик сняла сама артистка и выложила на своей страничке, а Мелисса репостнула.

Ходят слухи, что Наташа Королева и Сергей Глушко мечтают о внуках. Популярная артистка даже уже выделила для внуков комнату в своем роскошном особняке.