Путин оценил взвешенную позицию Венгрии по Украине

Отношения России и Венгрии позволяют откровенно обсуждать любые вопросы. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с Виктором Орбаном. Премьер-министр Венгрии сегодня прибыл в Москву.

Его сопровождают члены правительства, в том числе министр иностранных дел Петер Сийярто. С нашей стороны в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и помощник президента Юрий Ушаков.

Путин подчеркнул, что, несмотря на внешнее давление, взаимодействие Москвы и Будапешта развивается в прагматичном ключе.

"У нас сложилась такая атмосфера, которая позволяет нам откровенно разговаривать, обсуждать любые вопросы. Это даёт нам возможность не только разговаривать, но и искать решения любых проблем", - отметил Путин.

Путин отметил взвешенную позицию Будапешта по украинской проблематике. В своей политике - подчеркнул российский лидер - Орбан руководствуется интересами своего народа. По словам венгерского премьер-министра, его страна заинтересована в мирном урегулировании, в том числе по экономическим соображениям. Боевые действия блокируют полноценное развитие в этой сфере.

"Спасибо за то, что вы так откликнулись на возможную встречу между мной и президентом Соединённых Штатов именно в вашей стране. Это было предложение Дональда Трампа", - отметил Путин.