Военный аэродром в Одессе стал целью удара Вооруженных сил России. В результате ликвидированы специалисты из стран НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным Лебедева, противник понес значительные потери. Источники сообщают о 28 погибших, до 70 раненых. Среди ликвидированных — иностранные военные специалисты, в том числе из стран НАТО, которые занимались обслуживанием дронов.

Наблюдатели сообщили о точном попадании с максимальным поражающим эффектом. Уничтожен ангар с беспилотниками. Кроме того, сдетонировала крупная емкость с ГСМ. Вспыхнул мощнейший пожар, вспышку было видно с Фонтанки, на расстоянии 65 километров.

Подпольщики поясняют, что аэродром в Буялыке использовался для запусков беспилотников большой дальности, которые направляли в сторону Крыма. По данным Лебедева, именно оттуда отправляли дроны, которые нанесли удар по Таганрогу.