В Кремле прокомментировали обыски у Ермака

Последствия коррупционного скандала в Киеве оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака расшатывают внутриполитическую ситуацию на Украине.

Представитель Кремля высказался о происходящем на Украине в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Песков отметил, что политический, коррупционный скандал в Киеве разрастается. Он расшатает политическую систему этой страны и приведет к тяжелым последствиям.

Утром 28 ноября стало известно об операции НАБУ в правительственном квартале Киева. Сотрудники антикоррупционного ведомства пришли с обысками к главе офиса украинского лидера Андрею Ермаку. По мнению экспертов, такое развитие событий существенно ослабит власть Зеленского.