85-летняя актриса Галина Стаханова высказалась о том, что дочь и внучка живут за ее счет: "Вы охренели!"

Летом в Сети распространилась информация, будто известная актриса Галина Стаханова якобы не может работать из-за болезни, а пенсию получает крошечную. Более того, ходили слухи, что дочь Мария и внучка Елизавета живут с артисткой, причем за ее счет.

Журналисты решили выяснить, правда ли это. Репортеры приехали в гости к 85-летней Галине Стахановой. Актриса, которую называют "народной бабушкой", категорически опровергла все слухи. Она похвасталась, что у нее много работы, она не сидит без дела. Да и с финансами проблем нет: Стаханова получает пенсию, доплаты из фонда Никиты Михалкова за количество и качество кинокартин.

Тем не менее, артистка подтвердила, что у нее есть проблемы со здоровьем, ей тяжело передвигаться, однако работе это не мешает. К тому же всегда рядом дочь Мария и внучка Елизавета. Первая преподает в медицинском университете, вторая учится в медколледже, передает aif.ru.

"Писали, что Маша живет на мои деньги. Это же бред, она работает. Так и хотелось сказать тем, кто это написал: „Вы охренели!“. Да, мы все вместе живем, потому что родные обо мне заботятся. И дочь, и внучка, контролируют мое состояние здоровья, помогают. Я почти никогда в магазин не хожу, Маша это делает", - рассказала Галина Стаханова.