Лавров неожиданно ответил на вопрос о своем исчезновении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слухи о его якобы отставке с занимаемой должности — утверждалось, будто дипломат впал в опалу и был уволен.

Как отметил журналист Live Александр Юнашев, в ответ на эти домыслы Лавров дал "мастер-класс по троллингу журналистов". Видео комментария главы российской дипломатии Юнашев опубликовал в своем Telegram-канале.

В ответ на вопрос "Где пропадали?" Сергей Лавров с серьезным выражением лица заявил: "Я еще пропадаю до сих пор".

Днем ранее российский лидер Владимир Путин с улыбкой опроверг предположения о том, что глава российской дипломатии "впал в немилость". Президент подчеркнул, что Сергей Лавров продолжает работать в своем графике и "доложил мне, рассказал, чем будет заниматься в какое время".

Причиной того, что Лавров будто бы попал в опалу, распространители этого фейка называли отмену российско-американского саммита в Будапеште — это якобы произошло после беседы министра с госсекретарем США Марко Рубио. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что "эта фантастическая история, на мой взгляд, достойна произведений Агаты Кристи".