Запад отреагировал на бескомпромиссный ультиматум Путина

Российский лидер Владимир Путин выдвинул Украине бескомпромиссный ультиматум, говоря об условии прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции. Об этом пишут в пятницу, 28 ноября, западные средства массовой информации.

Как отмечает Daily Mail, таким ультиматумом является заявление президента России о том, что "украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупируют, — и тогда боевые действия прекратятся". В противном случае, по словам Путина, российские военные добьются своих целей военным путем.

27 ноября, завершая визит в Кыргызстан, Владимир Путин рассказал, что Россия успешно продолжает спецоперацию, при этом количество возвращаемых территорий увеличивается, как и темп их возвращения, сохраняя позитивную динамику по всем направлениям СВО.

При этом Россия хочет договориться с Украиной, но сейчас это "невозможно практически, невозможно юридически", отмечал российский лидер, ведь украинские власти совершили стратегическую ошибку, отказавшись выбрать легитимного президента.

Вслед за этим британская разведка сделала неожиданное заявление о новом "супероружии" российских властей. Речь идет об эскадрилье шпионских голубей с вживленными чипами. Такие биодроны, по утверждению СМИ Великобритании, российская армия якобы использует в разведывательных целях.