США скрыли от Европы последний проект мирного плана по Украине

Соединенные Штаты скрыли от Европы последний проект плана по урегулированию на Украине. Европейские чиновники пожаловались изданию Politico, что остаются по большей части в неведении относительно содержания этого документа.

По словам высокопоставленного дипломата ЕС, обновленную версию держат в секрете, чтобы избежать повторения ажиотажа, возникшего на прошлой неделе. Он был вызван утечкой американского плана из 28 пунктов. Собеседник издания считает такую скрытность Вашингтона беспрецедентной ситуацией с дипломатической точки зрения.

Белый дом на минувшей неделе заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. Зарубежные СМИ сообщали, что в проект включен пункт о сокращении численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Кроме того, план содержит требование об официальном признании Донбасса и Крыма российскими и заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях.