Соединенные Штаты скрыли от Европы последний проект плана по урегулированию на Украине. Европейские чиновники пожаловались изданию Politico, что остаются по большей части в неведении относительно содержания этого документа.

По словам высокопоставленного дипломата ЕС, обновленную версию держат в секрете, чтобы избежать повторения ажиотажа, возникшего на прошлой неделе. Он был вызван утечкой американского плана из 28 пунктов. Собеседник издания считает такую скрытность Вашингтона беспрецедентной ситуацией с дипломатической точки зрения.

Белый дом на минувшей неделе заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. Зарубежные СМИ сообщали, что в проект включен пункт о сокращении численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Кроме того, план содержит требование об официальном признании Донбасса и Крыма российскими и заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях.