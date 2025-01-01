ЦБ объявил об изменении тарифов ОСАГО

С 9 декабря 2025 года тарифный коридор по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов — для них границы сдвигаются на 40%.

Как напоминает Банк России на своем официальном сайте, для автовладельцев, которые оформляют ОСАГО на используемые в личных целях легковые машины, тарифы оставались неизменными с сентября 2022 года, хотя за прошедшее время средняя выплата по ОСАГО выросла в полтора раза.

Регулятор также актуализировал значения территориального коэффициента — показатель уменьшили для 20 территорий и подняли для 28. ЦБ пояснил, что повышение затрагивает районы, в которых сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий с ОСАГО.

Ранее юрист Екатерина Соловьева напомнила, что с 1 ноября по поручению президента России Владимира Путина дорожные камеры начали выявлять водителей без страхового полиса ОСАГО. При этом оспорить штраф за якобы отсутствие страховки крайне просто – достаточно предоставить действующий полис.

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал, что этому предшествовал эксперимент. Изначально предполагалось, что он продлится до конца 2025 года, однако РСА предупреждал, что "если будет все нормально и не будет сбоев, мы будем предлагать, чтобы он завершился раньше и уже можно было оформлять штрафы".