Евросоюз не поддержат принятие в свои ряды Украины, если киевский режим не предпримет надлежащих шагов по искоренению преступности "в высших эшелонах общества". Такое предупреждение сделал еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт.

Как подчеркнул политик в интервью Politico, у каждого претендента на вступление в Евросоюз должна иметься "надежная система расследования предполагаемых случаев коррупции в высших эшелонах власти", как и "надежная система расследования, судебного преследования и вынесения обвинительных приговоров".

Макграт подчеркнул, что киевский режим обязан привлечь к ответственности коррумпированных деятелей в политике и бизнесе — в противном случае Украина может не рассчитывать на поддержку от действующих членов Европейского союза на своем пути к вступлению в интеграционное объединение.

При этом 20 октября еврокомиссар по расширению Марта Кос заявляла, что Еврокомиссия предложит Совету ЕС начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз по первым шести "главам", или тематическим переговорным разделам. Чиновница выразила надежду на то, что "мы не остановимся сейчас, поскольку это поможет России".

Однако вслед за этим разразился грандиозный коррупционный скандал, в который оказались вовлечены высокопоставленные украинские политики. Должностей лишились министры юстиции и энергетики, к главе офиса предводителя киевского режима Андрею Ермаку пришли с обыском. Пошли слухи, что экс-министр обороны и нынешний секретарь СНБО Рустем Умеров отказался возвращаться на Украину, опасаясь уголовного преследования. Есть большие вопросы и к предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что масштаб коррупции на Украине поражает. По словам эксперта, "понятно, что именно воровство на оружейных поставках, на финансовой помощи составляло значительную часть тех сотен миллионов долларов и евро, которые были украдены ближайшим окружением Зеленского".