Российских гимнастов допустили до участия в европейских соревнованиях

European Gymnastics, конгресс Европейского гимнастического союза, проголосовал за допуск российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

Уточняется, что конгресс состоялся в Праге 28-29 ноября.

Решение касается художественной гимнастики, спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной аэробики и спортивной акробатики.

Как отметил глава ФГР Олег Белозеров, это значимый шаг "к восстановлению равенства, уважения и объективности в международном спорте".