Лепс страдает из-за покинувших Россию детей: "Я был абсолютно не рад"

Григорий Лепс признался, что его младшие дети покинули Россию. 18-летняя Николь и 15-летний Иван учатся в Европе. Так решила бывшая жена артиста Анна Шаплыкова.

Из-за этого Лепс очень редко видится с наследниками. Исполнитель хита "Я поднимаю руки" сожалеет, что не никак не может повлиять на выбор детей.

"Довольно редко вижу (детей), потому что они живут и учатся не здесь, чему я был абсолютно не рад. Но они уже достаточно взрослые ребята и девчата и выбирают свой путь: где им учиться и как им учиться", — поделился артист с изданием 7Дней.

Старшие дочери Лепса тоже учились за границей, но получив образование, они вернулись в Россию. Это певец считает своей заслугой, мол, он старается прививать наследникам любовь к родине и патриотические чувства.

"Стараюсь на своем личном примере это показывать, и весьма возможно, что до них это рано или поздно доходит, потому что сейчас сложно сказать, что может сформироваться в голове 15-летнего мальчика или 18-летней девочки... Но с ними надо действительно говорить... Нужно сидеть за столом, объяснять, рассказывать, что я и делаю…" — отметил певец.

Интересно, что 63-летний артист недавно заявил, что хотел бы в пятый раз стать отцом. По словам Лепса, он надеется, что юная невеста Аврора Киба порадует его наследником.