Мединский вызвался провести персональный исторический ликбез для Каллас

Помощник президента России Владимир Мединский иронично прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 стран.

По словам Мединского, он готов провести для Каллас персональный исторический ликбез.

"Понятно, что Эстония - маленькая, и поддерживать советский уровень школьного образования, когда Кая училась, на этом осколке СССР уже было непросто", - добавил помощник президента.

Указывая на абсурдность заявления дипломата, Мединский привел в пример 1941 год: "нападение" России "на беззащитную Германию в белоснежных полях под Москвой".

Ранее Каллас заявила, что слишком быстрый путь к миру невыгоден Украине, а безопасность Украины тесно связана с безопасностью Европы.