В Госдуме опровергли фейк о повышении пенсионного возраста

Вопрос о повышении пенсионного возраста вообще не стоит на повестке в России и не обсуждается властями ни на каких площадках. Об этом заявил в пятницу, 28 ноября, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

От интернет-ресурсов и средств массовой информации, распространяющих фейки про якобы запланированную новую пенсионную реформу, Нилов потребовал "прекратить сеять панику, злить людей, добавлять ненужную тревожность и повышать градус социальной напряженности".

В Государственной думе законопроектов на эту тему нет, "никаких разговоров ни на каких площадках, ни в каких формах — ни в открытых, ни в закрытых — не ведется", заверил парламентарий. При этом средства на выплаты всем пенсионерам заложены в государственном бюджете, включая индексации и доплаты, цитирует Нилова ТАСС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря о пенсионном возрасте, подчеркивал, что "никто его не повышает". Появляющиеся периодически слухи на указанную тему политик объяснил тем, что "взяли, перефразировали" разговоры "о выгодах того, что ты продолжаешь работать" и после наступления соответствующего возраста.

При этом в Госдуме предлагали упразднить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов утверждал, что действующий подход "провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию".