Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака

Овны
Зима стартует с позитива! Морозный воздух освежит мысли, и вы почувствуете желание заняться собой. Может, пора обновить гардероб или попробовать что-то новое?
Тельцы
Декабрь приглашает вас в уютное молчание: пришло время побыть наедине с собой, разобраться с мыслями. Заварите чай, укутайтесь в плед и позвольте себе просто быть.
Близнецы
Рабочие дела закружат вас в веселом вихре, как первая метель. Энергии хоть отбавляй, идеи сыплются одна за другой – почему бы не взяться за амбициозные проекты?
Раки
Первый месяц зима начинается с ощущения, что вы не одни. Планируйте встречи, обменивайтесь идеями — зимнее тепло рождается в компании близких по духу людей.
Львы
Ваше 1 декабря наполнено предвкушением приключений и открытий. Дальние края или новые знания - выбирайте, что зовет сильнее, и смело двигайтесь туда.
Девы
Общий бюджет, страховки, пособия - все это требует вашего внимания, но не беспокойства. Возможно, сейчас самое время обсудить совместные планы на будущее.
Весы
Если вы в паре - наслаждайтесь моментами вдвоем, если в поиске - зима может принести неожиданную встречу. Любовь витает в воздухе вместе со снежинками.
Скорпионы
Позаботьтесь о себе, вы это точно заслужили! Хорошенько высыпайтесь и распределите рабочие обязанности так, чтобы прийти к Новому году без авралов.
Стрельцы
Декабрь – ваш месяц: хочется получать поздравления и комплименты, радовать себя покупками. Развлечения, творчество, самовыражение - главные темы для представителей этого знака.
Козероги
Дом и семья - ваш источник ресурса в этот первый зимний день. Делайте бытовые дела, мелкий ремонт, создавайте тепло и уют внутри, пока за окном кружит снег.
Водолеи
Бумажные дела начнут решаться с непривычной скоростью. Зима приносит четкость и желание переделать все, что накопилось - пользуйтесь моментом.
Рыбы
Финансы выходят на первый план. И это отличная новость! Вас ждет премия, возврат старого долга или долгожданная идея о том, как улучшить материальное положение.