ЕС требует от Киева объяснений, но продолжает финансировать: политические сводки пятницы

Варшава потребовала от Киева разъяснений после обыска у главы офиса Зеленского Ермака, который следователи НАБУ провели утром 28 ноября. Польский министр обороны Косиняк-Камыш заявил, что режим должен вести прозрачную антикоррупционную политику. А в ЕС и вовсе пригрозили, что Украина может забыть о своем стремлении в Евросоюз, если не искоренит преступность в высших эшелонах власти. Но даже на этом фоне о прекращении финансирования Киева за счет европейцев речь по-прежнему не идёт.

Репортаж Александра Панюшкина.