Три человека погибли в результате обрушения строящегося ангара в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске три человека погибли и еще четверо пострадали в результате обрушения строящегося ангара. ЧП произошло при заливке бетона на крыше здания.

Тяжелая металлическая конструкция сложилась, накрыв сразу нескольких рабочих. Разбор завалов продолжался более семи часов часов и завершился уже глубокой ночью. Место происшествия тщательно обследовали спасатели и кинологи.

Тела всех погибших извлечены из-под завалов. Пострадавшие госпитализированы. Как сообщают медики, угрозы для их жизни нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".