В СК сообщили о задержании владелицы незаконного рехаба в Подмосковье

В Следственном комитете сегодня сообщили о задержании Анны Хоботовой - владелицы незаконного центра реабилитации в Подмосковье, где истязали подростков.

Главная фигурантка уголовного дела, которая представлялась психологом-психотерапевтом, юристом и правозащитницей с многолетним стажем, скрывалась от правоохранителей с тех пор, как разразился скандал. А именно с 23 ноября, когда 16-летний постоялец центра попал в реанимацию в критическом состоянии со следами побоев и связывания.

Всего в фиктивной лечебнице находились более 20 ребят. Выяснилось, что вместо дорогостоящей терапии над ними жестоко издевались и морили голодом. Родственникам под разными предлогами не давали контактировать с детьми. Помимо организатора мошеннического бизнеса, ранее был задержан и помещен под стражу администратор. Также под домашним арестом сейчас находится еще одна подозреваемая в избиении подростков.