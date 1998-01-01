Антикоррупционное расследование, вскрывшее факты преступлений и злоупотреблений в высших рядах власти на Украине, стало скверной новостью для самой страны и ее партнеров. На это указал в пятницу, 28 ноября, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По словам польского министра, "это не есть хорошая информация для Украины", а также "это не есть хорошая информация для Польши и Западной Европы".

Варшава ждет объяснений по поводу происходящего на Украине, тем более что невозможно, "не имея антикоррупционной транспарентности", претендовать на членство в Евросоюзе, цитирует главу Минобороны Польши РИА Новости.

Польша все чаще выражает недовольство своим соседом и попрекает его оказанной помощью. Польский президент Кароль Навроцкий подчеркивал, что отсутствие благодарности от киевского режима по отношению к Польше — это по-прежнему важный вопрос.

Тем временем Брюссель сделал Киеву грозное предупреждение в свете коррупционного скандала. Еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт заявил, что члены ЕС не поддержат принятие Украины, если киевский режим не предпримет надлежащих шагов по искоренению преступности "в высших эшелонах общества".