Близкие Усольцевых устали скрывать правду: вот почему семью все еще не нашли

В Красноярском крае уже два месяца ищут пропавшую в тайге семью Усольцевых. Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной и 12-летним корги Ладой ушли в поход к скале Буратинка 28 сентября и не вернулись.

Основная версия произошедшего — семья заблудилась и погибла. Но так как до сих пор не найдены никакие следы погибших, в Сети активно обсуждают возможный побег Усольцевых за границу. Нашлись люди, которые уверяют, что видели пропавшую семью в Таиланде и в США.

Коллега Ирины Дарья Фурштейн поддерживает эту версию. Девушка работала у Усольцевой SMM-специалистом. Он уверена, что супруги не пропали в тайге, а сбежали из-за дел Сергея. Дарья припомнила, что за день до исчезновения Ирина ей призналась в финансовых трудностях и предупредила, что не сможет оплатить следующий месяц работы.

"Моя версия, что их точно на Кутурчине нет, я думаю, что это побег", — сообщила на шоу у Малахова Фурштейн.

Именно Дарья забила тревогу, когда узнала от клиентки, что Ирина не явилась на запланированную сессию. После этого Фурштейн нашла сына Усольцевой Даниила Баталова, который и обратился в полицию с заявлением о пропаже.

Похоже, устал молчать и Баталов. Сын Ирины признался, что согласен, что полное отсутствие следов за время масштабных поисков его родственников доказывает, что семья где-то скрывается намеренно. Мол, поэтому их все еще и не нашли.

"Я уверен на 100%, что родители мои живы. Они находятся сейчас не на Кутурчинском Белогорье", — поделился Баталов.