Сенатор Святенко высоко оценила столичную систему безопасности

Сенатор Инна Святенко отметила в интервью каналу "Москва 24", что в Москве создана мощная структура безопасности, в которую входят в том числе народные дружинники - патрулируя улицы, они обращают внимание на подозрительные предметы и информируют силовые структуры.

Также сенатор отметила работу столицы по профилактике террористических преступлений. Кроме того, важную работу по информированию детей проводят родители.

Вместе с тем в ходе интервью Святенко обратила внимание на незаконную продажу алкоголя и сигарет детям.

"Очень важно, чтобы сейчас консолидировали все усилия, особенно перед каникулами", – подчеркнула Святенко.