Минюст пополнил реестр иностранных агентов

Министерство юстиции России внесло в реестр лиц, признанных иностранными агентами, еще четырех граждан и один новостной портал.

Статус иноагентов получили инженер и политик Евгений Савостьянов*, поэт и публицист Василина Орлова*, активистка Айгуль Гимранова-Лион*, сын погибшего лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова Анзор Масхадов*.

Также в реестр иностранных агентов включен новостной портал Doxa* (признан нежелательной организацией в России), сообщается на официальном сайте Минюста.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с призывом в адрес политиков и общественников, которые получали финансирование из-за рубежа. Он предложил им прилюдно покаяться на Красной площади.

Вскоре после этого президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, корректирующие условия привлечения к уголовной ответственности лиц, признанных иностранными агентами. Отныне достаточно совершения одного административного нарушения иноагента в течение года, чтобы возбудить уголовное дело.

* физическое или юридическое лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр